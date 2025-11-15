Депутаты от АдГ отправились в Сочи, за это им грозит исключение из партии

Три депутата от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Россию для участия в форуме «БРИКС — Европа», несмотря на угрозу исключения из партии. Политики планируют обсудить перспективы восстановления отношений между ЕС и Россией. Ранее руководство АдГ предупредило о дисциплинарных мерах за участие в мероприятии, а немецкие консервативные партии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) обвинили АдГ в государственной измене.