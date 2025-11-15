Россия отвергла обвинения Румынии в нарушении воздушных границ республики

Российская сторона заявила, что эти данные не могут быть доказательствами причастности России. Более того, Румыния не предоставила координаты места, в котором БПЛА проник в страну, а также сведения о его маршруте.
Внешний вид обломков свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО. Это могло произойти только вне румынского воздушного пространства, считают в посольстве. «Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах для ее безопасности со стороны России», — следует из заявления дипмиссии.