Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия отвергла обвинения Румынии в нарушении воздушных границ республики

Посольство России отрицает данные МИД Румынии о том, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство республики. Гражданские объекты никогда не были и не будут целями для Вооруженных сил РФ, заявили в российском диппредставительстве.

Источник: РИА "Новости"

14 ноября МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева. Румынская сторона утверждала, что обнаруженные 11 ноября на территории республики обломки БПЛА принадлежали России. В качестве доказательств румынские дипломаты показали фрагменты и фотографии беспилотника.

Российская сторона заявила, что эти данные не могут быть доказательствами причастности России. Более того, Румыния не предоставила координаты места, в котором БПЛА проник в страну, а также сведения о его маршруте.

Внешний вид обломков свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО. Это могло произойти только вне румынского воздушного пространства, считают в посольстве. «Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах для ее безопасности со стороны России», — следует из заявления дипмиссии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше