Bloomberg рассказал о решающем годе для «спотыкающегося» канцлера Мерца

Мерца критикуют за его вспыльчивость и «вызывающий разногласия» тон. Когда он был лидером оппозиции, его резкость считалась преимуществом, но на посту канцлера она может стать проблемой. В прошлом месяце Мерц, пытаясь объяснить ужесточение миграционной политики, похвастался ростом числа депортаций и посетовал на количество мигрантов, все еще находящихся в немецких городах. Это замечание некоторые сочли расистским и выразили протест. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, близкий союзник ХДС Мерца, усугубил проблемы в коалиции во время визита в Дамаск. Потрясенный ущербом, нанесенным городу, он заявил, что правительство не может депортировать туда сирийских беженцев. Канцлер, в свою очередь, утверждает, что «гражданская война в Сирии закончилась» и что «нет абсолютно никаких оснований для получения убежища в Германии». «И теперь мы можем начать репатриацию [сирийцев]», — убежден он. Мерц в то же время отклонил призывы уволить министра.