Захарова ответила шуткой на слова молдавского депутата Друцэ о Пушкине и геях

Дипломат Мария Захарова шуткой отреагировала на слова молдавского депутата Михая Друцэ, который заявил, что геи в Бессарабии появились вместе с властью Российской империи. Депутат от правящей партии сделал такое заявление, объясняя необходимость закрыть «Русский дом» в Кишиневе. Он также процитировал Пушкина, который в своих письмах сравнивал Кишинев с Содомом. Причем, по оценке поэта, не в лучшую сторону, ведь в Содоме хотя бы были библиотеки.