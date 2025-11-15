Глава Euroclear заявила о готовности через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde, что готова через суд добиваться невыполнения распоряжений Еврокомиссии и Совета ЕС, если они решат конфисковать замороженные российские активы, сообщает ТАСС.
«Мы должны быть очень бдительны. Это противоречит международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство», — указала Урбен.
«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала она. Урбен допустила обращение в судебные инстанции, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к конфискации активов.
Урбен предупреждает, что конфискация активов РФ, даже завуалированная, рискует нанести ущерб всей зоне евро. Она пояснила, что представители других стран в беседах с ней выражают сильную обеспокоенность подобным развитием событий и, если деньги РФ будут использованы, например для финансирования кредита для Украины, то международные инвесторы «сократят инвестиции в зону евро», что в свою очередь негативно повлияет «на все финансовые потребности Европы».
Как обращает внимание Le Monde, помимо юридических и репутационных рисков в случае конфискации активов перед Европой стоит и угроза ответных финансовых мер с российской стороны. Издание напоминает, что в России заморожены от 20 млрд евро до 40 млрд евро, принадлежащих клиентам Euroclear, которые находятся в российском депозитарии. Кроме того, представители европейского бизнеса беспокоятся, что в случае конфискации российских активов они потеряют свои активы или заводы.
Ранее Бельгия и Еврокомиссия не смогли договориться по вопросу экспроприации активов РФ. Бельгия заблокировала план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине «репарационного кредита», опасаясь ответных мер России и требуя от стран ЕС юридических финансовых гарантий будущих финансовых потерь. -0-