Глава Euroclear готова через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ

Запад планирует начать сбор средств на помощь Украине. Еврокомиссия так и не смогла разработать план по конфискации российских активов, которые заморожены на Западе с 2022-го. Это связано с ее желанием продолжить получать доходы с этих активов в свой бюджет и страхом перед возможным крахом евро. Однако далеко не все страны поддерживают изъятие российских средств. Какие страны выступали против и реакция Москвы — в материале URA.RU.