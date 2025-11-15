Сийярто: Венгрия будет блокировать действия ЕС по эскалации конфликта в Украине

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Венгрии будет блокировать любые решения ЕС, направленные на эскалацию конфликта в Украине и вовлечение в него европейских стран. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на антивоенном митинге в городе Дьёр, сообщает ТАСС.
«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придется идти в одиночку против всех остальных 26 стран ЕС, — сказал он. — Мы не можем позволить Венгрии и венграм вступить в войну».
Сийрто добавил, что Будапешт будет также блокировать попытки Брюсселя по поспешной интеграции Украины в европейские структуры, несмотря на продолжающийся конфликт. «Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять в Украину деньги европейцев», — указал глава ведомства, подчеркнув, что Венгрия не позволит этого делать.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт в Украине может быть урегулирован, если лидеры Евросоюза также займут миролюбивую позицию, а не будут стремиться к его продолжению. По его мнению, создание в Европе новой системы безопасности с участием России должно стать условием прекращения конфликта в Украине. -0-