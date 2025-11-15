«Противоречит международному праву»: Глава Euroclear хочет судиться с ЕС из-за российских активов

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.