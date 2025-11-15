Ричмонд
Постпред США в НАТО назвал единственный путь к миру на Украине

Соединённые Штаты продолжают рассматривать мирное урегулирование как единственно возможный способ разрешения конфликта на Украине. Такую позицию подтвердил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе интервью телеканалу Newsmax.

Источник: Life.ru

Дипломат подчеркнул, что полностью разделяет подход президента Дональда Трампа, считающего установление мира единственным жизнеспособным путём для дальнейшего развития ситуации. В своём выступлении Уитакер также охарактеризовал украинский конфликт как своеобразную лабораторию боевых действий будущего, продемонстрировавшую кардинальные изменения в современных методах ведения войны.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн заявил о стратегическом поражении Соединённых Штатов в украинском конфликте и призвал к немедленному поиску путей выхода из кризисной ситуации. Он убеждён, что Вашингтону необходимо кардинально пересмотреть внешнеполитический курс, принятый в период руководства администрации Байдена.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

