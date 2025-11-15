Информация о России и Москве исчезла из учебников географии в Болгарии. Об этом на II международном симпозиуме «БРИКС — Европа» заявил член Национального парламента Болгарии, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.
По его словам, такая тенденция наблюдается во всех странах Евросоюза.
«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет. Крупнейшая европейская страна Россия, крупнейший европейский город Москва просто исчезли, стерты со страниц учебников», — рассказал болгарский политик.
Костадинов добавил, что Болгария давно сталкивается с фальсификацией истории и другими методами информационной войны против России. По его словам, даже привыкшие к пропаганде жители Болгарии удивлены тем, что чиновники Евросоюза взялись за географию, которая не подлежит комментариям и трактованию.
«Изменения в географии занимают миллионы лет. Но антироссийская пропаганда превратила эти миллионы лет менее чем в десятилетие», — констатировал политик.
Ранее американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон заявил, что в Европе распространяют ложные утверждения о возможной победе Украины.