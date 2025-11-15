DW: большинство поляков хочет репараций от Германии за Вторую мировую

Большинство поляков поддерживают требование к Германии выплатить репарации за Вторую мировую войну, сообщает Deutsche Welle*.
Согласно опросу, проведенному польским институтом изучения общественного мнения CBOS, 63% респондентов считают, что Варшава должна добиваться финансовой компенсации от Берлина. В 2023 году сторонников этой идеи было на пять процентных пунктов меньше. Против выплаты репараций сейчас высказались 27% участников опроса, тогда как годом ранее таких было 31%.
Социологи отмечают, что поддержка репараций выше среди противников действующего левоцентристского правительства Дональда Туска, а также среди поляков, посещающих богослужения не реже одного раза в месяц.
Официальная Варшава в последние годы неоднократно требовала от Берлина компенсацию за преступления во время Второй мировой войны. В 2022 году власти представили доклад, согласно которому ущерб от нападения Третьего рейха и немецкой оккупации 1939−1945 годов составил 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро). Германия отказывалась выплачивать репарации, считая вопрос «юридически урегулированным».
* СМИ, внесенное в России в список иностранных агентов.