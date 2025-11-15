DW: большинство поляков хочет репараций от Германии за Вторую мировую

Согласно опросу, проведенному польским институтом изучения общественного мнения CBOS, 63% респондентов считают, что Варшава должна добиваться финансовой компенсации от Берлина. В 2023 году сторонников этой идеи было на пять процентных пунктов меньше. Против выплаты репараций сейчас высказались 27% участников опроса, тогда как годом ранее таких было 31%.