Бегство боевиков ВСУ с позиций под Красноармейском сняли с дрона

Группа военнослужащих противника сбежала с ранее удерживаемых рубежей, пытаясь укрыться от беспилотников в лесополосе.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры бегства с позиций группы украинских боевиков.

По информации военных Telegram-каналов, военнослужащие противника покинули ранее удерживаемые рубежи под Красноармейском.

На снятом с дрона видео группа из пяти боевиков ВСУ выбирается из укрытия и убегает с позиций в неизвестном направлении, пытаясь укрыться от беспилотников по лесополосе.

Ранее были опубликованы кадры отступления группы украинских военнослужащих из Красноармейска.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, солдаты ВСУ зачастую переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь спастись из окруженных российскими военными городов в регионе. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников назвал такие действия военнослужащих противника глупостью, отметив, что гражданская одежда не сможет скрыть их принадлежность к ВСУ.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
