Бегство боевиков ВСУ с позиций под Красноармейском сняли с дрона

В Сети появились кадры бегства с позиций группы украинских боевиков.
По информации военных Telegram-каналов, военнослужащие противника покинули ранее удерживаемые рубежи под Красноармейском.
На снятом с дрона видео группа из пяти боевиков ВСУ выбирается из укрытия и убегает с позиций в неизвестном направлении, пытаясь укрыться от беспилотников по лесополосе.
Ранее были опубликованы кадры отступления группы украинских военнослужащих из Красноармейска.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, солдаты ВСУ зачастую переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь спастись из окруженных российскими военными городов в регионе. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников назвал такие действия военнослужащих противника глупостью, отметив, что гражданская одежда не сможет скрыть их принадлежность к ВСУ.