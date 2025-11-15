Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера.
В ходе контактов политики обсудили развитие двусторонних отношений, включая новые перспективные совместные проекты России и Белоруссии.
Путин и Лукашенко затронули вопросы обороны и безопасности стран, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Отдельно главы государств обсудили ситуацию на границе Союзного государства.
Президенты договорились о более подробном диалоге по затронутым темам в ходе предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
