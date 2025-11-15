Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

Ранее KP.RU сообщал, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 7 октября 2025 года. Глава республики поздравил российского президента с днем рождения. Политики также обсудили развитие отношений между государствами и затронули вопросы международной и региональной повестки.