Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера.

В ходе контактов политики обсудили развитие двусторонних отношений, включая новые перспективные совместные проекты России и Белоруссии.

Путин и Лукашенко затронули вопросы обороны и безопасности стран, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Отдельно главы государств обсудили ситуацию на границе Союзного государства.

Президенты договорились о более подробном диалоге по затронутым темам в ходе предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 7 октября 2025 года. Глава республики поздравил российского президента с днем рождения. Политики также обсудили развитие отношений между государствами и затронули вопросы международной и региональной повестки.

