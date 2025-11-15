Перспективные проекты, оборона и безопасность, ситуация на границе. Подробности разговора Лукашенко с Путиным

В частности, ⁠президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время — прежде всего, в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита ОДКБ.