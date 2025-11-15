Перспективные проекты, оборона и безопасность, ситуация на границе. Подробности разговора Лукашенко с Путиным

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 15 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе рассмотрев новые перспективные проекты. В частности, президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили вопросы обороны и безопасности.
Отдельно в разговоре главы государств остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время — прежде всего, в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита ОДКБ. -0-