Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина в будущем может не сохраниться как государство. Свое мнение он выразил в интервью ТАСС.
«Я в будущем не вижу Украину как государство. Наша стратегическая задача — воссоединение украинцев с Россией», — отметил политик.
По словам Медведчука, «Другая Украина» рассматривает свою деятельность как противостояние действующему в стране руководству. Находящихся у власти на Украине политик охарактеризовал как «преступный, террористический режим».
Медведчук подчеркнул, что движение стремится донести свою позицию до зарубежных партнеров, включая участников симпозиума «БРИКС — Европа».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Медведчука, что антироссийская истерия в Европе мешает достижению мира на Украине дипломатическим путем.