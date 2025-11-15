Уитакер: США верят в мирное урегулирование конфликта на Украине

США продолжают верить, что урегулирование конфликта на Украине мирным путем является единственным жизнеспособным путем вперед. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент США Дональд Трамп: что мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — сказал Уитакер, комментируя российские удары по военным объектам Украины.
Напомним, в начале ноября Уитакер посетил Киев. На встрече с Владимиром Зеленским постпред США при НАТО призвал завершить конфликт на Украине. Он назвал боевые действия бессмысленными, подчеркнув, что они должны прекратиться.
