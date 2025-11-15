Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Союзного государства

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером в субботу, 15 ноября 2025 года, провели телефонный разговор. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
О деталях состоявшейся телефонной беседы тот же источник также сообщил. В числе тем, который были обсуждены, динамика развития двусторонних отношений, в том числе по новым перспективным белорусско-российских проектам.
Во-вторых, были проговорены вопросы взаимодействия стран в сфере строительства нового, третьего, энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.
В-третьих, Лукашенко и Путин отдельно остановились на вопросах обороны и безопасности двух государств.
«Отдельно остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства», — пишет «Пул Первого».
Отмечается, что президенты договорились обсудить представляющие двусторонний интерес темы уже в ближайшее время — в ходе предстоящего в конце ноября саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
