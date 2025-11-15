В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко

Ранее Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре начнёт своё боевое дежурство на территории республики. По его словам, нарываться на РФ и Белоруссию иностранным «коллегам» не стоит, поскольку в таком случае Лукашенко вместе с Путиным могут принять решение, от последствий которого те уже не оправятся.