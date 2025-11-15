Ричмонд
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко

Кремль подтвердил телефонные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе беседы главы государств обсудили двустороннее сотрудничество Москвы и Минска, уделив особое внимание энергетической сфере.

«Проведён обмен мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам», — говорится в сообщении.

Стороны пришли к согласию относительно продолжения диалога на предстоящем саммите ОДКБ в Бишкеке и на ежегодной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце года.

Ранее Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре начнёт своё боевое дежурство на территории республики. По его словам, нарываться на РФ и Белоруссию иностранным «коллегам» не стоит, поскольку в таком случае Лукашенко вместе с Путиным могут принять решение, от последствий которого те уже не оправятся.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

