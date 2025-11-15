Путин и Лукашенко провели переговоры по международным темам и сотрудничеству

В частности, лидеры обсудили вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в городе Островец Гродненской области. А еще вопросы обороны, безопасности и текущую обстановку на границе Союзного государства. Кроме того, президенты договорились поговорить на саммите ОДКБ в Бишкеке, который пройдет в конце ноября.