Путин с Лукашенко обсудили оборону и безопасность

Вечером 15 ноября состоялась беседа, в рамках которой лидеры двух государств обудили вопросы, касающихся развития двустороннего сотрудничества и внедрения перспективных проектов. Кроме того, в ходе общения был затронут вопрос о возведении нового энергоблока на территории Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области.