Путин с Лукашенко обсудили оборону и безопасность

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы, связанные с обороной и безопасностью двух стран. Этой информацией поделился источник, близкий к пресс-службе лидера республики.

Стороны договорились о взаимной работе по обороне и безопасности двух государств.

«О чем субботним вечером говорили Лукашенко и Путин. Один из вопросов — оборона и безопасность», — написано в telegram-канале «Пул Первого».

Вечером 15 ноября состоялась беседа, в рамках которой лидеры двух государств обудили вопросы, касающихся развития двустороннего сотрудничества и внедрения перспективных проектов. Кроме того, в ходе общения был затронут вопрос о возведении нового энергоблока на территории Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области.

