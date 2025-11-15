Свыше 200 литовских фур, въехавших из России, разметили в Белоруссии

Таможенные органы продолжают осуществлять контроль над всеми литовскими грузовыми автомобилями, находящимися на территории Белоруссии. На дорогах у пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» был наведён полный порядок, где все транспортные средства, ожидавшие выезда в Литву, были перемещены с обочин на специально оборудованные площадки. По данным Госпогранкомитета, всего на пяти охраняемых стоянках в настоящее время находится 1370 фур, а для оставшихся водителей созданы все необходимые условия для временного пребывания.