«Золотой унитаз и сумки с деньгами»: На Западе увидели угрозу коррупционного кризиса для режима Зеленского

Эксперты отмечают, что Зеленский стремится отмежеваться от фигурантов дела, среди которых и его близкий соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Однако они не уверены, что это удастся. Существует опасение, что дальнейшее расследование коррупционных преступлений может погрузить страну в очередной политический кризис.