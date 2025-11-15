Ричмонд
«Золотой унитаз и сумки с деньгами»: На Западе увидели угрозу коррупционного кризиса для режима Зеленского

Коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу стабильность власти Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Аналитики называют его крупнейшим коррупционным делом за время президентства Зеленского, упоминая в качестве улик «золотой унитаз и сумки с деньгами».

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что Зеленский стремится отмежеваться от фигурантов дела, среди которых и его близкий соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Однако они не уверены, что это удастся. Существует опасение, что дальнейшее расследование коррупционных преступлений может погрузить страну в очередной политический кризис.

Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.

