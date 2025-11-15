Во Франции прервали эфир телеканала BFMTV и эвакуировали сотрудников из-за угрозы взрыва

По информации газеты, один из пользователей интернета сообщил, что офис телеканала должен взорваться в 15.15 по местному времени. К офису телеканала прибыла полиция со служебными собаками и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Все сотрудники BFMTV были эвакуированы в целях безопасности. Правоохранительные органы проводят проверки.