Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в субботу обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни.
«Сейчас со мной связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о моей безопасности, поскольку самый могущественный человек в мире разжигает и подогревает поток угроз в мой адрес. Человек, которому я помогла победить на выборах и которого поддерживала», — написала она в соцсети X, говоря о Трампе.
Конгрессвумен отметила, что теперь понимает какому давлению подвергались жертвы сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, когда решались публично выдвинуть обвинения против него.
«Как республиканец, который большей частью голосует за законопроекты и повестку президента Трампа, его агрессия в мой адрес, которая также подпитывает ядовитую сущность его радикальных интернет-троллей (многие из которых получают за это деньги) совершенно шокирует всех», — отметила она.
Ранее в субботу Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.