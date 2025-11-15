Ричмонд
Медведчук: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине

Медведчук напомнил, что завершение украинского конфликта должно учитывать причины СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не сможет завершить вооруженный конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Трампу надо побыстрее закончить конфликт. Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет», — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что в конфликте присутствует и российская сторона, которая может не воспринимать стремления США по быстрой остановке боевых действий. Он напомнил, что перемирие или прекращение огня являются ситуативным разрешением, в то время как полное окончание конфликта должно учитывать первопричины начала спецоперации и их устранение.

Ранее KP.RU сообщал, что в России напомнили об условиях для достижения мира на Украине. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта и учета российских интересов.

