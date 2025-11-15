Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому

Ранее украинские СМИ сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог стать информатором НАБУ в громком деле о коррупции в сфере энергетики. В течение нескольких недель до обнародования скандальных данных Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, после которых рассказывал знакомым, что с Зеленским скоро будет покончено.