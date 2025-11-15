Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского «скоро не будет», заявил украинский олигарх Игорь Коломойский* во время судебного заседания, передает «Страна.ua».
«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал Коломойский*.
Он назвал Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV», потому что Зеленский в свое время ранее играл роль французского императора в комедии «Ржевский против Наполеона».
Ранее украинские СМИ сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог стать информатором НАБУ в громком деле о коррупции в сфере энергетики. В течение нескольких недель до обнародования скандальных данных Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, после которых рассказывал знакомым, что с Зеленским скоро будет покончено.
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание «Страна․ua», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
Коррупционный скандал
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают «кошельком» Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.