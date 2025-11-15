Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии назвали время начала регистрации перед ПП в Польшу

Регистрация в зонах ожидания перед ПП «Берестовица» и «Брузги» стартует 16 ноября в 20:00 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

В Белоруссии сообщили о начале регистрации водителей в электронной очереди перед пунктами пропуска на границе с Польшей. Регистрация в зонах ожидания перед ПП «Берестовица» и «Брузги» стартует 16 ноября в 20:00 по московскому времени, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета в Telegram.

По данным ведомства, с 02:00 17 ноября через международный автодорожный пункт пропуска «Берестовица — Бобровники» границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы и грузовые транспортные средства из стран ЕС, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

В пункте пропуска «Брузги — Кузница Белостоцкая» движение будет организовано только для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что Польша построит второе заграждение на границе с Белоруссией.