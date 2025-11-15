В Белоруссии назвали время начала регистрации перед ПП в Польшу

В Белоруссии сообщили о начале регистрации водителей в электронной очереди перед пунктами пропуска на границе с Польшей. Регистрация в зонах ожидания перед ПП «Берестовица» и «Брузги» стартует 16 ноября в 20:00 по московскому времени, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета в Telegram.
По данным ведомства, с 02:00 17 ноября через международный автодорожный пункт пропуска «Берестовица — Бобровники» границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы и грузовые транспортные средства из стран ЕС, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
В пункте пропуска «Брузги — Кузница Белостоцкая» движение будет организовано только для легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что Польша построит второе заграждение на границе с Белоруссией.