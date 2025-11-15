В Белоруссии назвали время начала регистрации перед ПП в Польшу

В Белоруссии сообщили о начале регистрации водителей в электронной очереди перед пунктами пропуска на границе с Польшей. Регистрация в зонах ожидания перед ПП «Берестовица» и «Брузги» стартует 16 ноября в 20:00 по московскому времени, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета в Telegram.