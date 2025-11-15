«Нафтогаз» потерял больше половины своих мощностей после атак ВС РФ

Анонимный европейский чиновник сказал NYT, что ~в результате атак выведено из строя 60% производственных мощностей «Нафтогаза»~. Какое-то время в некоторых украинских городах не хватало газа. По данным NYT, если удары продолжатся, миллионам украинцев будет сложно отапливать свои дома в зимних условиях. Они не смогут перейти на электрические обогреватели, потому что объекты электрической инфраструктуры также серьезно повреждены и не справятся с запросом потребителей на электроэнергию. Более того, в городах Украины вводят многочасовые отключения света.