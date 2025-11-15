Премьер Саксонии призвал вновь сделать Россию торговым партнером ФРГ

Он также выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине. Кречмер добавил, что Германия должна быть в состоянии защитить себя, однако достичь этого можно только в том случае, если страна будет экономически сильна. Он добавил, что пока же ФРГ и Европа отказались от конкурентного преимущества — энергии по доступным ценам.