Россия в долгосрочной перспективе вновь должна стать торговым партнером Германии. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Он также выступил за возобновление импорта российских энергоносителей в ФРГ после прекращения огня на Украине.
Кречмер указал, что проводимая немецкими властями энергетическая политика ведет Германию к деиндустриализации.
«Наши интересы должны заключаться в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня. Экономические отношения также укрепляют нашу безопасность», — уверен премьер Саксонии.
Кречмер пояснил, что Россия должна снова стать торговым партнером страны, но так, чтобы Германия не стала вновь от нее зависима.
Он также выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине. Кречмер добавил, что Германия должна быть в состоянии защитить себя, однако достичь этого можно только в том случае, если страна будет экономически сильна. Он добавил, что пока же ФРГ и Европа отказались от конкурентного преимущества — энергии по доступным ценам.
Ранее в ФРГ подтвердили увеличение финансовой помощи Украине в 2026 году.