Путин по телефону обсудил с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Кремля.
«Проведён обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе», — уточнили в Кремле.
Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в секторе Газа в рамках реализации соглашения о прекращении боевых действий и обмене удерживаемыми лицами. Также в ходе телефонных переговоров были рассмотрены меры по дальнейшей стабилизации в Сирии и положение дел вокруг иранской ядерной программы.
