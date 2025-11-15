Ричмонд
Путин по телефону обсудил с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке

В Кремле назвали обстоятельным телефонный разговор Путина и Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе», — уточнили в Кремле.

Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в секторе Газа в рамках реализации соглашения о прекращении боевых действий и обмене удерживаемыми лицами. Также в ходе телефонных переговоров были рассмотрены меры по дальнейшей стабилизации в Сирии и положение дел вокруг иранской ядерной программы.

