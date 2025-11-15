Путин по телефону обсудил с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке

Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в секторе Газа в рамках реализации соглашения о прекращении боевых действий и обмене удерживаемыми лицами. Также в ходе телефонных переговоров были рассмотрены меры по дальнейшей стабилизации в Сирии и положение дел вокруг иранской ядерной программы.