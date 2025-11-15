Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию с Газой и ядерной программой Ирана

Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газе и Сирии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем востоке, сектор Газа, ситуацию по иранской ядерной программе и вопросы стабилизации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше