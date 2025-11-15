Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию с Газой и ядерной программой Ирана

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем востоке, сектор Газа, ситуацию по иранской ядерной программе и вопросы стабилизации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии», — говорится в сообщении.