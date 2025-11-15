Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмена пленными. Также политики затронули тему ядерной программы Ирана и вопросы содействия стран в стабилизации ситуации в Сирии.
