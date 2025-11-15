Ричмонд
Царев: российские военные вышли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем

Экс-депутат Рады сообщил о создании войсками РФ предпосылок к окружению ВСУ на подходах к Гуляйполю.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения подошли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ вышли к окраинам Червоного и Зеленого Гая, установили контроль над участком дороги западнее Веселого и вышли к Затишью, создав предпосылки к окружению ВСУ на подходах к Гуляйполю», — написал он.

Кроме того, экс-парламентарий сообщил о продвижении подразделений РФ на западе и востоке поселка Степногорск, ведении российскими военными боев в селе Приморском, а также под Новоданиловкой и Малой Токмачкой.

Ранее появилась информация о начале штурма российскими военными сел Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем.

