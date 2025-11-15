Глава офиса Зеленского назвал коррупцию «неотъемлемой частью экономики»

Как отметил Подоляк, подобные ситуации типичны для демократических государств, где коррупция является неизбежным элементом современной экономической системы. Он подчеркнул, что реакция властей на скандал была оперативной: фигуранты были уволены, а против них введены санкции.
«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики, независимо от того, живёте ли вы в авторитарной или демократической стране», — заявил Подоляк.
Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.
