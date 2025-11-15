Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии

По словам Урбан, общий объём активов, которыми управляет Euroclear, достигает 42,5 триллиона евро. Эта сумма превышает валовой внутренний продукт Франции более чем в 14 раз. При этом точный объём средств не отображается на экранах в штаб-квартире депозитария, а российские активы составляют лишь часть от гигантской массы находящихся в управлении средств.
Ранее Валери Урбен заявила о готовности оспаривать в суде любые решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что подобные меры нарушают международное право, касающееся суверенитета государственной собственности, и могут спровоцировать судебные иски со стороны России.
