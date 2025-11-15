Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии

«Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть — 180 миллиардов — принадлежит ЦБ РФ», — сказано в материале издания.