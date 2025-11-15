Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии

В бельгийском депозитарии Euroclear находятся замороженные российские активы на сумму 193 миллиарда евро. Как сообщила глава организации Валери Урбан в интервью газете Le Monde, из этой суммы 180 миллиардов евро принадлежат Центральному банку РФ.

Источник: Life.ru

По словам Урбан, общий объём активов, которыми управляет Euroclear, достигает 42,5 триллиона евро. Эта сумма превышает валовой внутренний продукт Франции более чем в 14 раз. При этом точный объём средств не отображается на экранах в штаб-квартире депозитария, а российские активы составляют лишь часть от гигантской массы находящихся в управлении средств.

«Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть — 180 миллиардов — принадлежит ЦБ РФ», — сказано в материале издания.

Ранее Валери Урбен заявила о готовности оспаривать в суде любые решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что подобные меры нарушают международное право, касающееся суверенитета государственной собственности, и могут спровоцировать судебные иски со стороны России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.