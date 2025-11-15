Ричмонд
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

В ходе беседы стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной ситуации. Особое внимание было уделено развитию обстановки в секторе Газа на фоне реализации соглашения о прекращении огня и процесса обмена удерживаемыми лицами. Также лидеры обсудили текущее положение дел вокруг иранской ядерной программы. Отдельным пунктом переговоров стали вопросы содействия дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы главы государств обсудили двустороннее сотрудничество Москвы и Минска, уделив особое внимание энергетической сфере.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

