Подоляка: противник понимает, что дни его гарнизона в Новопавловке сочтены

По его словам, в минувшую пятницу российским военным удалось выбить противника из центральной и восточной частей Новопавловки. В субботу, согласно сведениям Подоляки, бойцы РФ завершили зачистку части села на левом берегу реки Соленой и ведут бои на правом берегу.