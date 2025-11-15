Подоляка: противник понимает, что дни его гарнизона в Новопавловке сочтены

Украинским боевикам не удастся удержать днепропетровское село Новопавловка, которое успешно штурмуют российские военные. В ВСУ это понимают, считает военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, в минувшую пятницу российским военным удалось выбить противника из центральной и восточной частей Новопавловки. В субботу, согласно сведениям Подоляки, бойцы РФ завершили зачистку части села на левом берегу реки Соленой и ведут бои на правом берегу.
«Противник огрызается, пробует прикрыться дронами, но даже он уже понимает, что дни его гарнизона в Новопавловке уже сочтены», — написал блогер.
Он отметил, что в ходе штурма Новопавловки российские военные умело использовали погодные условия — густой туман.
«Фактор погоды сыграл здесь свою роль. Но не только он», — подчеркнул Подоляка.
Ранее сообщалось, что накануне российским штурмовым группам удалось прорваться в Новопавловку на бронетехнике и взять под контроль значительную часть села.