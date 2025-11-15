Ричмонд
При взрыве на фабрике фейерверков в Пакистане погибли семь человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в пакистанском городе Хайдарабад, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Samaa TV.

На место ЧП прибыли пожарные расчеты, им удалось локализовать возгорание. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Само здание фабрики получило серьезный ущерб.

По словам местных властей, инцидент произошел на подпольном предприятии. Проводится расследование происшествия. -0-