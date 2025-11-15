При взрыве на фабрике фейерверков в Пакистане погибли семь человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в пакистанском городе Хайдарабад, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Samaa TV.