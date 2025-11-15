Охота за трупами: Как украинская похоронная мафия наживается на массовой гибели бойцов ВСУ

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с начала 2025 года российская сторона передала Украине свыше девяти тысяч тел погибших солдат ВСУ. При этом, по его словам, Киев вернул Москве лишь 143 тела российских военнослужащих. Министр подчеркнул, что обычно о потерях на поле боя не говорят публично, и предложил самостоятельно делать выводы из приведённых цифр.