В Великобритании 14 тыс. преступников оказались на свободе после извинений

По информации Daily Mail, за последние три года в стране более 412 тыс. правонарушителей избежали судимости, поскольку их просто просили извиниться. По данным издания, мягкие постановления применялись и в случае серьезных преступлений. Так, более 2,9 тыс. совершивших сексуальные преступления, в том числе в отношении детей, не предстали перед судом. Кроме того, после извинений избежать обвинений смогли хранившие непристойные фотографии детей, совершившие похищения детей и жестоко обращавшиеся с детьми лица.