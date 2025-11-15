В Великобритании 14 тыс. преступников оказались на свободе после извинений

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 14 тыс. иностранных преступников в Великобритании, включая насильников и наркоторговцев, избежали наказания, потому что извинились за содеянное, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.
«Лица, совершившие преступления сексуального характера, торговцы наркотиками и жестокие бандиты были среди 14 тыс. иностранных преступников, которым позволили избежать обвинительного приговора, поскольку они извинились за свои преступления», — говорится в материале.
Издание поясняет, что в Великобритании для некоторых преступлений были введены «постановления об общественном урегулировании», требующие от преступников извинений за свои действия. Они часто применяются при воровстве в магазинах и вводились для того, чтобы позволить проблемным подросткам и лицам, совершившим правонарушение впервые, избежать судимости и вернуться к нормальной жизни.
По информации Daily Mail, за последние три года в стране более 412 тыс. правонарушителей избежали судимости, поскольку их просто просили извиниться. По данным издания, мягкие постановления применялись и в случае серьезных преступлений. Так, более 2,9 тыс. совершивших сексуальные преступления, в том числе в отношении детей, не предстали перед судом. Кроме того, после извинений избежать обвинений смогли хранившие непристойные фотографии детей, совершившие похищения детей и жестоко обращавшиеся с детьми лица.
При этом издание отмечает, что число иностранных преступников может быть намного выше, поскольку некоторые подразделения не смогли предоставить данные или сообщить, откуда прибыли правонарушители.
«Эти цифры подчеркивают абсурдное состояние британской системы правосудия», — заключается в материале. -0-