Немцы теряют терпение из-за Мерца и считают его «спотыкающимся» канцлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц и его министры столкнулось с кризисом из-за неспособности решить ключевые внутриполитические вопросы. В результате нарастающего нетерпения граждан, правительство Мерца рискует повторить судьбу кабинета Олафа Шольца, ушедшего в отставку досрочно. Как отмечает Bloomberg, немцы также считают Мерца «спотыкающимся» канцлером.

Источник: Life.ru

«Следующий год будет решающим. В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать её влияние. Также пройдут выборы в пяти землях, которые позволят оценить успехи правительства в глазах избирателей», — сказано в статье.

Заняв пост канцлера весной этого года, Мерц объявил амбициозную программу действий: обуздать миграционный поток, превратить бундесвер в сильнейшую армию континента и вывести Германию из затяжного экономического спада. Первые плоды своей работы он обещал продемонстрировать уже к лету. Однако, как констатирует издание, ни одна из этих целей не была достигнута. Провал канцлера в решении ключевых проблем уже порождает прогнозы о досрочной отставке его правительства.

Ранее Мерц высказал просьбу к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не выпускать молодых украинцев за границу. Он поддерживает идею того, что молодые украинцы должны оставаться в родной стране вместо переезда в ФРГ. По его словам, граждане Украины нужны Киеву. Канцлер также подтвердил намерения правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице. Вместо этого планируют ввести меньшие выплаты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше