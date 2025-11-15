Немцы теряют терпение из-за Мерца и считают его «спотыкающимся» канцлером

Заняв пост канцлера весной этого года, Мерц объявил амбициозную программу действий: обуздать миграционный поток, превратить бундесвер в сильнейшую армию континента и вывести Германию из затяжного экономического спада. Первые плоды своей работы он обещал продемонстрировать уже к лету. Однако, как констатирует издание, ни одна из этих целей не была достигнута. Провал канцлера в решении ключевых проблем уже порождает прогнозы о досрочной отставке его правительства.