Умеров анонсировал переговоры о рождественском обмене пленными

«В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — рассказал Умеров в своем telegram-канале. Умеров отметил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для возобновления процесса обменов. Ранее, 11 ноября, он прилетел в Стамбул для разблокировки этого процесса. При этом российская сторона в последние дни не подтверждала какие-либо переговоры или договоренности с Киевом.