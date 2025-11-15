Умеров анонсировал переговоры о рождественском обмене пленными

Умеров заявил о технических консультациях по обмену пленными.
Между Россией и Украиной идут переговоры о возможном обмене пленными к рождественским и новогодним праздникам. Обсуждается возвращение 1200 украинских военнопленных на фоне активации стамбульских договоренностей. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
«В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — рассказал Умеров в своем telegram-канале. Умеров отметил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для возобновления процесса обменов. Ранее, 11 ноября, он прилетел в Стамбул для разблокировки этого процесса. При этом российская сторона в последние дни не подтверждала какие-либо переговоры или договоренности с Киевом.
Переговоры о возможном обмене пленными между Россией и Украиной активизировались после визита Рустема Умерова в Стамбул. Ранее секретарь СНБО Украины сообщал о намерении разблокировать процесс обменов при посредничестве Турции и ОАЭ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова упоминала о возможности обмена 500 посылками для военнопленных до конца 2025 года.