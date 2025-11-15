В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября объявили о начале крупномасштабной операции по разоблачению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. Сообщалось, что обыски по этому делу прошли в госкомпании «Энергоатом», у главы Минюста Германа Галущенко, ранее занимавшего пост главы Минэнерго Украины, и у соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Последнему удалось беспрепятственно выехать с территории Украины за несколько часов до обысков. 11 ноября были предъявлены первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации. На следующий день в Верховную Раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. -0-