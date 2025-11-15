В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева прошел митинг против коррупции и Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
По данным СМИ, в акции приняли участие около сотни человек. Участники митинга держали плакаты «Зеленский — преступник», «нет коррупции», а также выступали в поддержку арестованного Службой безопасности Украины детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.
Организатор акции активистка Мария Барабаш заявила, что намерена выходить на митинг каждую субботу до полного выполнения всех требований, в числе которых освобождение Руслана Магомедрасулова, экстрадиция в Украину Тимура Миндича и отставка Андрея Ермака, которого она называет «лидером коррупционных схем», с должности главы Офиса президента.
Как отмечает РИА Новости, один из участников митинга призвал объявить Зеленскому «народный импичмент» на фоне коррупционного скандала. «Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство», — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сейчас в Киеве происходит только имитация борьбы с коррупцией и власть реагирует не на саму проблему, а лишь на скандал. «Сегодня нужна не имитация контроля, а реальная ответственность. И для этого должно прийти новое правительство», — считает политик.
Как пишут украинские СМИ со ссылкой на газету The Financial Times, Киев готовится к дальнейшим разоблачениям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые могут еще больше навредить ближайшему окружению Зеленского и «дестабилизировать» его самого. Издание отмечает, что сам Зеленский пока «очень медленно и очень слабо справляется со скандалом».
Ранее крупнейшие европейские страны поддержали расследование НАБУ и заявили о необходимости борьбы с коррупцией в Украине. Украинские СМИ предположили два варианта, как может в данной ситуации действовать Европа. Первый вариант, в частности, предполагает потребовать у Зеленского отправить в СИЗО засветившихся в скандале чиновников, написать и утвердить программу борьбы с коррупцией и увеличения прозрачности управлений. Второй вариант — требование к Зеленскому перезагрузить всю команду и отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство премьер-министра Юлии Свириденко.
Как предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск, коррупционные скандалы могут осложнить партнерство Киева с Западом. Кроме того, по его мнению, это может стать возможной причиной проигрыша Украины в конфликте.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября объявили о начале крупномасштабной операции по разоблачению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. Сообщалось, что обыски по этому делу прошли в госкомпании «Энергоатом», у главы Минюста Германа Галущенко, ранее занимавшего пост главы Минэнерго Украины, и у соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Последнему удалось беспрепятственно выехать с территории Украины за несколько часов до обысков. 11 ноября были предъявлены первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации. На следующий день в Верховную Раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. -0-