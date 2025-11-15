Ричмонд
В офисе Зеленского назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупционные скандалы всплывают везде.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя дело против бизнесмена Тимура Миндича, заявил, что коррупция — неотъемлемая часть современной экономики.

«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики», — сказал он на видео, которое опубликовало издание «Страна».

По словам Подоляка, подобные скандалы всплывают везде, в разных странах, а в этом вопросе важна реакция властей. Он считает, что в отношении данного случая Украина «быстро на это реагирует и жестко реагирует».

Это высказывание вызвало недоумение у ряда депутатов Верховной рады. «Для тех, кто прогуливал экономику в школе: деньги в энергетике воровал не Миндич, а современная экономика. Мощно», — прокомментировал в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). А депутат Ярослав Железняк иронично заявил у себя в телеграм-канале, что он не намерен «спорить с лучшими интеллектуальными представителями офиса [Зеленского]».