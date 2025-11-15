Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия выслала в Россию задержанного на границе экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Россиянина задержали в июне 2025 года в районе города Китеэ после того, как он перешел границу в лесной местности.

Источник: Аргументы и факты

Пограничная охрана Финляндии депортировала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», незаконно пересекшего границу. Об этом сообщает финское издание Yle.

По его данным, россиянина задержали в июне 2025 года в районе города Китеэ после того, как он перешел границу в лесной местности. Задержанный представился Евгением и обратился с просьбой о предоставлении политического убежища.

В июле Yle опубликовало видеозаписи из социальных сетей, на которых мужчина выступает как командир роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях за Селидово. Еще на одном ролике от 30 июня он критиковал российские вооруженные силы.

Финские пограничники подтвердили, что задержанный имел опыт участия в боевых действиях. В ведомстве добавили, что эти сведения были установлены уже после его задержания. Подробности пограничная служба не раскрыла.