Финляндия выслала в Россию задержанного на границе экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Пограничная охрана Финляндии депортировала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», незаконно пересекшего границу. Об этом сообщает финское издание Yle.
По его данным, россиянина задержали в июне 2025 года в районе города Китеэ после того, как он перешел границу в лесной местности. Задержанный представился Евгением и обратился с просьбой о предоставлении политического убежища.
В июле Yle опубликовало видеозаписи из социальных сетей, на которых мужчина выступает как командир роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях за Селидово. Еще на одном ролике от 30 июня он критиковал российские вооруженные силы.
Финские пограничники подтвердили, что задержанный имел опыт участия в боевых действиях. В ведомстве добавили, что эти сведения были установлены уже после его задержания. Подробности пограничная служба не раскрыла.