Ранее Виктор Медведчук заявил, что украинцам следует прислушаться к лидерам России и Белоруссии, чтобы «спасти жизнь и сохранить идентичность». Политик обвинил киевский режим в том, что он «продаёт украинцев на пушечное мясо» и проводит политику, разрушающую национальную идентичность. По его мнению, в ряде европейских стран отношение к украинцам ухудшилось, тогда как Россия и Белоруссия не рассматривают их «вторым сортом».