Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии бойцами РФ села Веселое под Гуляйполем

По информации источников, российские военные также вышли на восточную окраину села Затишье.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Веселое под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.

Официального подтверждения информации о переходе села под контроль войск РФ нет.

Также сообщается о выходе российских бойцов на восточную окраину села Затишье, расположенного в восьми километрах от Веселого.

Ранее стало известно о занятии подразделениями РФ господствующих высот у Веселого и Зеленого Гая. Также сообщалось о выходе российских военных к окраинам запорожского поселка Червоное.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, войска РФ создали предпосылки к окружению ВСУ на подходах к Гуляйполю.