Появились сообщения о занятии бойцами РФ села Веселое под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Веселое под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о переходе села под контроль войск РФ нет.
Также сообщается о выходе российских бойцов на восточную окраину села Затишье, расположенного в восьми километрах от Веселого.
Ранее стало известно о занятии подразделениями РФ господствующих высот у Веселого и Зеленого Гая. Также сообщалось о выходе российских военных к окраинам запорожского поселка Червоное.
По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, войска РФ создали предпосылки к окружению ВСУ на подходах к Гуляйполю.