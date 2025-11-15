Ричмонд
Котенок: бойцы РФ закрепились на юге Ровного под Красноармейском

По информации военкора, российские военные ведут бои за село.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось закрепиться на юге села Ровное под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Бои за Ровное, где наши подразделения закрепились в южной части», — написал он.

Напомним, около недели назад стало известно о заходе российских бойцов на окраины Ровного с юга и севера. Позднее появилась информация о фактическом полуокружении украинских боевиков в этом населенном пункте.

В субботу Минобороны РФ сообщило о проведении военнослужащими группировки войск «Центр» операции по освобождению Ровного.