Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT рассказала, зачем Трамп размещает авианосец у берегов Венесуэлы

NYT: Трамп пытается надавить на Мадуро, посылая крупнейший авианосец к Венесуэле.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, размещая авианосец у берегов Венесуэлы, использует это как рычаг давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро в переговорах о контроле над нефтяными запасами республики, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни.

«Мадуро сделал ему предложение, которое фактически предоставило бы Соединённым Штатам права на большую часть (нефтяных запасов — ред.), не прибегая к военным действиям. Трамп отменил эти переговоры, хотя в пятницу высокопоставленный представитель администрации, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что переговоры не полностью зашли в тупик, и что размещение авианосца было способом оказать давление на Мадуро», — утверждает газета.

В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.

Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше