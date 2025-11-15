NYT рассказала, зачем Трамп размещает авианосец у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, размещая авианосец у берегов Венесуэлы, использует это как рычаг давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро в переговорах о контроле над нефтяными запасами республики, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни.
«Мадуро сделал ему предложение, которое фактически предоставило бы Соединённым Штатам права на большую часть (нефтяных запасов — ред.), не прибегая к военным действиям. Трамп отменил эти переговоры, хотя в пятницу высокопоставленный представитель администрации, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что переговоры не полностью зашли в тупик, и что размещение авианосца было способом оказать давление на Мадуро», — утверждает газета.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.