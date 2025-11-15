NYT рассказала, зачем Трамп размещает авианосец у берегов Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.