Медведчук: Нормальное будущее граждан Украины возможно только в составе России

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа проведёт масштабную кампанию по депортации украинцев из США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что посольству известно о примерно 80 гражданах Украины, которые получили финальные распоряжения о высылке «в связи с нарушениями законов США». Адвокаты депортируемых заявляли, что их подзащитных уведомили о скорой депортации на военных самолётах либо на Украину, либо в Польшу. За 2024-й финансовый год из США были депортированы 53 украинца.