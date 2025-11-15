Медведчук: Нормальное будущее граждан Украины возможно только в составе России

По словам Медведчука, многие граждане смогут вернуться на Украину только после изменений в политической системе и падения «преступного режима».
«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — заявил Медведчук.
Он добавил, что стратегическая цель движения «Другая Украина» заключается именно в воссоединении украинского народа с Россией. Медведчук также отметил, что после прекращения существования украинского государства и воссоединения людей с Россией появится шанс на то, что многие переедут в РФ из европейских стран.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа проведёт масштабную кампанию по депортации украинцев из США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что посольству известно о примерно 80 гражданах Украины, которые получили финальные распоряжения о высылке «в связи с нарушениями законов США». Адвокаты депортируемых заявляли, что их подзащитных уведомили о скорой депортации на военных самолётах либо на Украину, либо в Польшу. За 2024-й финансовый год из США были депортированы 53 украинца.
